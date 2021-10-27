شؤون فلسطينية

ممثل بولندا لدى فلسطين وممثل لتوانيا يكرمان وزير الثقافة

ممثل بولندا لدى فلسطين وممثل لتوانيا يكرمان وزير الثقافة
رام الله - دنيا الوطن
كرم ممثل بولندا لدى فلسطين السفير بشمسواف شيش، وممثل لتوانيا السفير بيرتاس فينكايتس، وزير الثقافة الدكتور عاطف أبو سيف بمناسبة الذكرى الـ 230 للدستور البولندي الليتواني وإهدائه عملة تذكارية خاصة أصدرها بنك ليتوانيا، وذلك في مقر الوزارة في مدينة البيرة.

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك في العديد من المجالات وخاصة المجال الثقافي وتنظيم أسابيع ثقافية دولية مشتركة، وتطوير العلاقات الثقافية المشتركة وتبادل الخبرات.

وأكد أبو سيف سعي فلسطين الدائم إلى تعميق علاقاتها الثقافية مع بلدان العالم لتعريفها بثقافة شعبنا ومنجزه الإبداعي والفكري، مشدداً على العلاقات المميزة بين دولة فلسطين وكل من بولندا وليتوانيا، داعياً الى تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وهنأ أبو سيف ممثلي البلدين لمناسبة مرور 230 عاماً على الدستور البولندي الليتواني، والذي يُعتبر أول دستور قومي مكتوب في أوروبا وثاني دستور وطني حديث في العالم، بعد دستور الولايات المتحدة.

بدورهم أكد ممثلا بولندا وليتوانيا على تعزيز علاقة بلديهما مع دولة فلسطين في المجالات كافة بما فيها المجال الثقافي.

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