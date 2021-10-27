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استئناف عمل مطار الخرطوم بعد الانقلاب العسكري

استئناف عمل مطار الخرطوم بعد الانقلاب العسكري
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت سلطة الطيران المدني في السودان أن مطار الخرطوم الدولي سيعيد فتح أبوابه اعتبارا من اليوم الأربعاء، بعد توقف استمر منذ الاثنين بسبب إطاحة الجيش بالحكومة المدنية في البلاد.

ونقلت وكالة (رويترز) عن المدير العام لسلطة الطيران المدني، إبراهيم عدلان، تأكيده في حديث له أن مطار الخرطوم سيستأنف العمل اعتبارا من الساعة الرابعة من عصر اليوم.

ويأتي ذلك في ظل سماح العسكريين السودانيين لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي احتجزوه الاثنين مع وزراء آخرين في حكومته بالعودة إلى منزله، عقب الانقلاب عليه.

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