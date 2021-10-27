بلدية غزة تفتتح امتداد شارع خليل الوزير" اللبابيدي" من جهة الشرق

رام الله - دنيا الوطنتمكنت بلدية غزة من فتح امتداد شارع خليل الوزير من جهة الشرق المعروف بشارع (اللبابيدي) من تقاطع شارع اليرموك غرباً وحتى شارع أحمد الجعبري ( النفق) شرقاً، بعد جهود استمرت لنحو عامين، تمهيدا لتطويره بما يشمل البنية التحتيةبشكل كامل وتركيب شبكات مياه وصرف صحي وتعبيده وتركيب شبكات إنارة فور توفر الإمكانيات لذلك .يذكر أن الشارع معتمد من قبل المجلس البلدي ولجنة التنظيم المركزية منذ 25 عاماً؛ في العام 1997 وكان مغلقاً بفعل وجود أراضي خاصة للمواطنين في المكان ووجود بعض المنشآت البسيطة في مناطق الاستقطاعات من الأراضي.وأكد عضو المجلس البلدي مصطفى قزعاط أن فتح الشارع وتطويره يعد انجازاً كبيراً سيلمس المواطنون في أرجاء المدينة أثره على عدة مستويات ، لا سيما أصحاب الأراضي والسكان القاطنين في المكان، موضحاً أن المجلس البلدي شكل لجنةبرئاسته وقامت اللجنة بعمل دراسة عن فتح الشارع وتم عقد عدة اجتماعات مع سكان الشارع والتشاور معهم في آلية فتح الشارع .وبين أن اللجنة عاينت المكان وقامت بإزالة كافة المعيقات وفتح الشارع بالتعاون مع المواطنين في المنطقة بعد جهود استمرت لنحو عام ونصف العام بسبب عدم توفر الظروف والإمكانيات لفتحه .وأوضح قزعاط أن اللجنة قدرت قيمة الأضرار والتعويضات والاستقطاعات من أراضي المواطنين، بحيث تم الاتفاق على تعويضهم على الاستقطاعات حسب النظام وتعهدت الحكومة بالمساهمة بنسبة 50% من قيمة التعويضات على أن تخصم من رصيد البلدية لديها.وبين أن المنطقة التي تم فتحها من الشارع يبلغ طولها نحو 400 متراً وعرض 30 متراً وهي تمثل إضافة لشارع خليل الوزير وتسهل الحركة المرورية في المنطقة من منطقة غرب المدينة إلى شرق المدينة، حيث من المقرر أن يصل الشارع غرب المدينةحتى شارع صلاح الكرامة " الخط الشرقي" مما يخفف الضغط والازدحام المروري عن قلب المدينة.وأضاف أنه سيتم في المرحلة الثانية فتح المنطقة المتبقية من الشارع والممتدة من منتزه المحطة في شارع يافا إلى جهة الغرب نحو 200 متراً ليكتمل الشارع وصولا إلى شارع صلاح الدين.وبين أن البلدية أعدت التصاميم الهندسية اللازمة لتطوير المنطقة التي تم فتحها من الشارع، ويشمل تطوير البنية التحتية بشكل كامل وتركيب شبكات مياه وصرف صحي وتعبيده وتركيب شبكات إنارة وسيتم تنفيذه فور توفر الإمكانيات لذلك.وشكر عضو المجلس البلدي أهالي المنطقة ولجنة حي الدرج، وزارة الحكم المحلي، وشرطة البلدية، وفريق العمل التابع لبلدية غزة على جهودهم وتعاونهم في تنفيذ فتح الشارع.