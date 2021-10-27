شؤون فلسطينية

توقيع مذكرة تفاهم لدعم التشغيل بين فلسطين وقطر

توقيع مذكرة تفاهم لدعم التشغيل بين فلسطين وقطر
رام الله - دنيا الوطن
عقد وزير العمل، نصري أبو جيش في ختام اليوم الثاني لاجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية  اجتماعا مع نظيره القطري د. علي بن سعيد المري بحثا فيه التعاون المشترك بين البلدين، وتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لدعم التشغيل، واستقدام العمالة  الفلسطينية في قطر، ودعم مؤتمر المانحين الذي يهدف لدعم التشغيل وتخفيض نسبة البطالة.

وفي هذا الاجتماع أصد وزير العمل القطري توجيهاته للجنة الدائمة لاستقدام العمالة في قطر باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاستقبال العمالة والكفاءات الفلسطينية للعمل في دولة قطر، وستقوم سفارة فلسطين بدولة قطر بمتابعة تنفيذ القرار مع الجهات المختصة.

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