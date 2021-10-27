الفرا: تجاوب أوروبي لما طرحه رئيس الوزراء ووعود بإصدار قرارات تدعم فلسطين

رام الله - دنيا الوطنقال سفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عبد الرحيم الفرّا، إن هناك تجاوبا كبيرا على أعلى المستويات في الاتحاد لما تم طرحه من قبل رئيس الوزراء محمد اشتية، وان هناك وعودا بمناقشة كافة القضايا إلى جانب السعي الحثيث لإصدار قرارات داعمة لفلسطين من حيث تقديم الدعم المادي، ودعم مقاطعة منتجات الاحتلال.وأضاف الفرا في حديث لإذاعة (فلسطين)، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء وجّه عدة رسائل صريحة واضحة للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وطالبهم بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، كما وضعهم في صورة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا، وضرورة ربط المساعدات الأوروبية والشراكة مع إسرائيل باحترام حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال واحترام حقوق الإنسان.ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء محمد اشتية اليوم، مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل يليه عقد لقاء مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مفوض سياسة حسن الجوار، كما سيلتقي مساءً مع مفوض السياسة والأمن في الاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل .وسيتوجه اشتية إلى لوكسمبورغ للقاء كل من رئيس البرلمان ورئيس الحكومة يعقبه اجتماع مع وزير التعاون، ويختتم هذه اللقاءات مع وزير الخارجية، ليتوجه عقب هذه الزيارات إلى اسكتلندا للمشاركة في مؤتمر المناخ العالمي.