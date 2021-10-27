شؤون فلسطينية

عرنكي يدعو لتشكيل "جيش شعبي مدني" لتفعيل وتنظيم المقاومة الشعبية

رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة التنمية البشرية الدكتور فيصل عرنكي خلال مقابلته على إذاعة صوت فلسطين على أن دور منظمة التحرير الفلسطينية قائم وفاعل ويجب تنشيط هذا الدور من خلال دعم المؤسسات والدوائر المنضوية تحت إطارها وأهمها في الوقت الحالي الإتحادات والنقابات الشعبية والتي تتعرض إلى بعض القرارات والإتهامات الكاذبة والهادفة لتعطيل دورها، فيجب إيجاد طرق لتحريرها من الضغوطات الملقاة عليها وتحقيق تعاون وإنسجام بين هذه المكونات ككل.

وشدد عرنكي على أهمية العمل بشكل متصاعد للملمة الجراح وتحقيق الوحدة الوطنية من خلال تشكيل ما يمكن أن يسمى بالجيش الشعبي المدني لتفعيل وتنظيم المقاومة السلمية الحضارية لنلفت إنتباه العالم وقواه الشعبية لتحقيق المزيد من الإنتصارات ولتحقيق وحدة العمل السياسي والنضالي لكافة الفصائل القوى الوطنية، ودعم وتشجيع الإنفتاح على الحوار الداعم المتواصل مع الفصائل التي لا زالت خارج منظومة التمثيل في م.ت.ف. 

وأكد عضو اللجنة التنفيذية على أن المجتمع المدني لن يدعمنا إلا إذا نحن قدنا المرحلة بعناد إيجاب صلب، وقمنا بالمطالبة بسقف أعلى لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث تم إعطاء البدائل كاملة من قبل سيادة الرئيس، وقمنا بالمطالبة بتطبيق قرار 181 المتخذ عام 1947، فصراعنا مستمر وفي تصاعد يتطلب منا اللجوء لجميع أشكال المقاومة السلمية.     

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