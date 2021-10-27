شؤون فلسطينية

اشتية: الرئيس عباس مُصِر على عقد الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية

اشتية: الرئيس عباس مُصِر على عقد الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أطلع رئيس الوزراء محمد اشتية، السفراء العرب المعتمدين لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي، على آخر التطورات السياسية، والانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا، لا سيما ارتفاع وتيرة وكثافة الاستيطان خاصة في القدس، بهدف تهويدها وتعزيز عزلها عن محيطها.

واستعرض رئيس الوزراء، خلال اللقاء الذي جرى اليوم الأربعاء في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وسفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ عبد الرحيم الفرا، الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة نتيجة انحسار وتعثر الدعم المالي الخارجي، وازدياد الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة وغير الشرعية من أموال المقاصة الفلسطينية، بسبب الالتزام بدفع مخصصات أسر الشهداء والأسرى.

وأكد اشتية إصرار القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس على عقد الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية، كونها شأن فلسطيني تحرص القيادة على إجرائه لإعادة الإشعاع الديموقراطي إلى فلسطين، وهي ليست مطلب أمريكي أو أوروبي، مطالبا المجتمع الدولي لا سيما الولايات المتحدة وأوروبا بالضغط على إسرائيل للسماح بعقدها في القدس وفق ما نصت عليه الاتفاقيات الموقعة معها.

ودعا رئيس الوزراء السفراء العرب للتحرك بشكل جماعي لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي المختلفة نصرة للقضية الفلسطينية، وإنقاذ حل الدولتين من التلاشي.

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