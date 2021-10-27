وفد من حركة فتح ينهي جولة مطولة في القارة الافريقية

رام الله - دنيا الوطنعاد وفد من مفوضية العلاقات الدولية لحركة فتح الى الوطن بعد جولة خارجية طالت عدة مناطق في قارة افريقيا، من اجل مناهضة انضمام إسرائيل الى الاتحاد الافريقي كعضو مراقبحيث شكل المفوض العام للعلاقات الدولية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح، وفدا لزيارة القارة الافريقية يتشكل من د.أوري ديفيس، نائب المفوض العام وعضو المجلس الثوري، وكفاح حرب عضو المجلس الثوري لحركة فتح، واستمرت الجولة مدة ثلاثة اسابيع طالت كل من اثيوبيا، وغانا، ونيجيريا، والسنغال وغامبيا.واجرى الوفد وبترتيب مع السفارات الفلسطينية سلسلة من القاءات الهامة والمثمرة مع الاحزاب السياسية والقوى الوطنية والحركات التضامنية مع القضية الفلسطينية، تم خلالها توطيد العلاقات واستعراض للاوضاع السياسية للقضية الفلسطينية، واطلاعهم على الانتهاكات الخطيرة التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي واستمراره في ابتلاع المزيد من الاراضي الفلسطينية وممارسة الابارتهايد، وتهويده للقدس الشرقية وتفريغ سكانها منهامشيرا الى ان سياسة الاحتلال ونظامها العنصري التي تعيد بالذاكرة الى زمن الاستعمار ونظام الفصل العنصري (الابارتهايد) في افريقيا، ترفضه الشعوب الافريقية ولا ترضى بالتعاون معه. مؤكدا على ضرورة تكاتف افريقيا في مواجهة الابارتهايد الاسرائيلي كما تم مواجهته في جنوب افريقيا سابقاً.وعبر الوفد عن رفض حركة فتح اقدام موسى فقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، بتفرده في اتخاذ قرار منح إسرائيل صفة عضو مراقب في الاتحاد الافريقي، في الوقت الذي تنتهك فيه اسرائيل حقوق الانسان والقانون الدولي وتستمر باحتلالها الهمجي، ومواصلتها في ممارسة افظع الجرائم العنصرية التي عانت منها افريقيا سابقا. وتثمن حركة فتحح دور جمهوريتي الجزائر وجنوب افريقيا الحثيثين في معارضة انضمام اسرائيل ومناصرة حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.