المنسق الإسرائيلي: فتح معبر إيرز بدءاً من الأحد لدخول التجار

رام الله - دنيا الوطنأعلن منسق حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن فتح معبر بيت حانون/ إيرز أمام التجار للدخول إلى الأراضي المحتلة.وقال منسق حكومة الاحتلال: إنه سيتم فتح معبر إيرز أمام التجار من غزة لدخول إسرائيل يوم الأحد.ونوه، أنه بعد زيادة حصة التجار، وابتداءً من الأسبوع المقبل (31.10.21)، وكل يوم أحد، سيتم دخول سكان قطاع غزة الذين يحملون تصاريح تجارية إلى إسرائيل، عبر معبر إيرز بدءًا من الساعة 05:00 صباحاً، وذلك من أجل دخول سهل وسريع للمسافرين عبر معبر إيرز.وأشار إلى أن دخول التجار في الأيام الأخرى من الأسبوع (الاثنين - الخميس) ستكون روتينية.