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الهباش: الاعتداءات الإسرائيلية على المقبرة اليوسفية ستقود إلى الانفجار

الهباش: الاعتداءات الإسرائيلية على المقبرة اليوسفية ستقود إلى الانفجار
المقبرة اليوسفية
رام الله - دنيا الوطن
حذر قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، من تداعيات استمرار الجريمة التي تنفذها جرافات الاحتلال بحق المقبرة اليوسفية بالقدس المحتلة.

وقال في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن استمرار هذه الجريمة قد يقلب الأمور ويزيد التوتر ويمكن أن يقود إلى إشعال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال بشكل لا يتوقعه أحد.

وأضاف أن ما يجري في المقبرة اليوسفية، تصعيد خطير ضد الأحياء والأموات في مدينة القدس المحتلة، وأنه جزء من مخطط التهويد الذي تنفذه دولة الاحتلال لإزالة أي معالم أثرية أو تاريخية تؤكد إسلامية المدينة المقدسة وعروبتها وخاصة في المنطقة المحيطة بالحرم القدسي الشريف والمسجد الأقصى المبارك .

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لإدانة ما يجري في مدينة القدس والذي لم يسلم منه رفات الأموات وقبورهم، مطالباً الجميع بالوقوف في وجه هذا العدوان المتجدد على المقابر الإسلامية في القدس والذي طال حتى الآن مقبرة اليوسفية ومقبرة باب الرحمة.

وأشار قاضي القضاة إلى أن استمرار العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس هو عدوان على كل المسلمين حول العالم، مطالباً منظمة التعاون الإسلامي بالتحرك الفوري في المنظمات الدولية لوقف هذا العدوان، مشيراً ان دولة الاحتلال تسير بمخطط شيطاني في مدينة القدس تسعى من خلاله إلى إشعال فتيل الحرب الدينية التي ستأكل الأخضر واليابس ولن يسلم من نارها أحد ولن تكون دولة الاحتلال بمنأى عن تداعياتها.

وأكد الهباش أن القيادة الفلسطينية تتحرك بكافة الاتجاهات وتتواصل مع الجميع للجم دولة الاحتلال ووقف عدوانها الإجرامي بحق المقابر الإسلامية الفلسطينية في القدس المحتلة.

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