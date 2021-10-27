دار الإفتاء تسلط الضوء على الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى





جاء ذلك في ضوء الرصد الإعلامي لتلك الاعتداءات في الفترة المذكورة، بهدف إلقاء الضوء على الممارسات والاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية شبه اليومية على المسجد الأقصى المبارك، وتوثيقها بما يفضح ممارسات سلطات الاحتلال التي تعمل جاهدة لتهويد القدس ومسجدها الأقصى وإنهاء الوجود العربي والإسلامي فيها، مبتكرة لذلك العديد من الوسائل والأساليب غير الشرعية، التي منها: تهجير الفلسطينيين، وسحب بطاقات المواطنة منهم؛ وإصدار القوانين التي تمنع بموجبها أبناء الشعب الفلسطيني من دخول المسجد وإعماره؛ إضافة إلى الاستيطان وما جره من نكبات طالت الأرض بالمصادرة، والإنسان الفلسطيني بشكل عام والمقدسي على وجه الخصوص بالقتل والتهجير، وطمس الهوية العمرانية المقدسية التاريخية، بهدف تحقيق حلمها في إقامة هيكلها المزعوم.



ومن الجدير ذكره أن هذا الإصدار هو الثالث من نوعه يوزع مجاناً من خلال مراكز دار الإفتاء المنتشرة في محافظات الوطن.



رام الله - دنيا الوطنفي ظل الهجمة الشرسة على المسجد الأقصى المبارك، والسعي المتواصل لتهويده وتقسيمه زمانياً ومكانياً، ومع تصاعد الاقتحامات المتكررة التي يقوم بها المستوطنون للمسجد الأقصى، وإغلاق سلطات الاحتلال أبوابه أمام المسلمين، لتمكين غلاة المستوطنين من اقتحامه، صدر عن دار الإفتاء الفلسطينية توثيق لعينة من الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك منذ عام 2017م حتى نهاية عام 2018م.