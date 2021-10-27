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شؤون فلسطينية

بحرية الاحتلال تختطف مركبين في بحر رفح

بحرية الاحتلال تختطف مركبين في بحر رفح
رام الله - دنيا الوطن
هاجمت الزوارق الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مراكب الصيادين في بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وقامت باختطاف مركبين منهم.

وحسب المصادر المحلية، أفادت بأن الزوارق الحربية تمكنت من اختطاف مركبي "إنارة" تعود ملكيتها للصيادين: عبد الله عادل البردويل، ومحمد عمر البردويل؛ فيما أقدمت على تحطيم 20 كشاف إنارة ومعدات صيد على متن مركب الصياد أحمد عمر البردويل.

وأشارت إلى أن الاعتداء على المراكب تم على مسافة سبعة أميال بحرية تقريبًا، وسط إطلاق نار متقطع.

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