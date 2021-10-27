شؤون فلسطينية

المطران حنا: الفلسطينيون المقدسيون مستهدفون احياءً وامواتًا

المطران حنا: الفلسطينيون المقدسيون مستهدفون احياءً وامواتًا
المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس: إن ما يحدث في المقبرة اليوسفية بالقدس انما هي جريمة مروعة في وضح النهار حيث تستهدف المقابر بشكل يشير وبوضوح الى همجية وعنصرية الاحتلال الذي يستهدف الفلسطينيين احياء وامواتا، يستهدفهم في مقدساتهم واوقافهم واحيائهم وفي كافة تفاصيل حياتهم كما ويستهدف الاموات في قبورهم.

وأضاف حنا: "نتمنى ان تصل هذه الصور المروعة الى سائر ارجاء العالم فالصمت على هذه الجرائم انما هو اشتراك في الجريمة".

وأكد أن ما تتعرض له مدينة القدس لا يمكن وصفه بالكلمات فالقدس مدينة تسرق منا في كل يوم وتستهدف بأنماط واساليب معهودة وغير معهودة والمشاريع الاستيطانية في القدس متواصلة وبخطى حثيثة وكأن الاحتلال في سباق مع الزمن.

وتابع: "المقدسيون باقون في مدينتهم وهم مرابطون ومتشبثون بمقدساتهم ونتمنى من الاحرار في مشرقنا وعالمنا ان يلتفتوا الى شعبنا والى قدسنا وما يتعرض فيها الفلسطينيون من ممارسات ظالمة احياءً وامواتا من قبل السلطات الاحتلالية الغاشمة".

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