شؤون فلسطينية

حماس تدعو للمشاركة الحاشدة في فعاليات إسناد للأسرى المضربين

حماس تدعو للمشاركة الحاشدة في فعاليات إسناد للأسرى المضربين
رام الله - دنيا الوطن
دعت حركة حماس إلى المشاركة الحاشدة في فعاليات جمعة "الوفاء للأسرى العظماء" إسنادا ونصرة للأسرى المضربين عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداري.

ودعت الحركة إلى الحشد في أداء صلاة الفجر من يوم الجمعة المقبل في المسجد الإبراهيمي في الخليل، تحت شعار "الوفاء للأسرى العظماء".

كما ودعت إلى الانطلاق من كافة المساجد بعد صلاة الجمعة نحو نقاط التماس وإشعال الإطارات والمواجهة مع جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين.

كما ووجهت الدعوة بالمشاركة في المسيرة الحاشدة التي ستنطلق بعد صلاة المغرب من مسجد الحسين في الخليل باتجاه خيمة الاعتصام مع الأسرى المضربين.

وأكدت حركة حماس على أن المشاركة في فعاليات يوم الجمعة المقبل إسنادًا للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، ووفاء لمن ضحوا بحريتهم من أجلكم.

ويواصل سبعة أسرى، إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال، رفضا لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ 106 يوم.

 والأسرى المضربون إلى جانب الفسفوس، هم: مقداد القواسمي منذ (99 يوما)، وعلاء الأعرج منذ (81 يوما)، وهشام أبو هواش منذ (72 يوما)، وشادي أبو عكر يخوض إضرابه لليوم (65 يوما)، وعياد الهريمي منذ (36 يوما)، وآخرهم الأسير رأفت أبو ربيع المضرب منذ نحو 11 يومًا.

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