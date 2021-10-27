وزارتا التعليم العالي و"التربية" تُقرّان مواعيد الأيام الإرشادية لطلبة الثانوية العامة





رام الله - دنيا الوطنأقرت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم، اليوم، فعاليات الأيام الإرشادية لطلبة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022، بحيث تهدف هذه الأيام إلى تعريف الطلبة بالجامعات والكليات الفلسطينية والتخصصات المناسبة المطروحة فيها.جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بحضور رئيس وحدة الإرشاد والتوجيه والشؤون الطلابية في "التعليم العالي" أيمن هودلي، ومدير دائرة الإرشاد التربوي في "التربية" بشار عينبوسي، وممثلين عن مختلف مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.وتم التوافق خلال الاجتماع على تنظيم الأيام الإرشادية على مرحلتين مراعاةً للظروف الصحية التي تفرضها جائحة (كورونا)، إذ ستمتد المرحلة الأولى من الفترة 17/11/2021 وحتى 10/12/2021، وتشمل المحافظات في شمال الضفة الغربية وأريحا والأغوار، على أن تكون المرحلة الثانية من 1/2/2022 وحتى 10/3/2022 وتشمل محافظات جنوب الضفة ووسطها.وقال هودلي إن انطلاق الفعاليات سيكون من جامعة القدس، موضحاً أن الأيام ستشمل العديد من الفعاليات والنشاطات المرافقة والمعززة، بهدف تقديم الإرشاد اللازم لطلبة الثانوية العامة؛ خاصةً من حيث اختيار التخصصات المناسبة التي يحتاجهاسوق العمل.بدوره، عبّر عينبوسي عن أمله في أن يستفيد الطلبة من هذه الأيام للتعرّف عن قرب على البرامج التي تقدمها الجامعات والكليّات، لافتاً إلى الحرص الذي توليه وزارة التربية على صعيد إرشاد الطلبة وتوعيتهم بضرورة اختيار التخصصات المناسبة لهم وتلك التي يحتاجها السوق.وتنظم وزارتا "التعليم العالي" و"التربية" فعاليات الأيام الإرشادية بشكل سنوي، لمساعدة طلبة الثانوية العامة في اختيار التخصصات المناسبة لهم خلال دراستهم الجامعية.