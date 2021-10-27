الاحتلال يُصادق اليوم على بناء 3144 وحدة استيطانية جديدة بالضفة

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر، أنّ يعقد مجلس التخطيط الأعلى للتنظيم والبناء، اليوم الأربعاء، جلسة خاصة للمصادقة على بناء أكثر من 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات القائمة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.و يسعى نفتالي بينت، في ظل الانتقادات داخل حكومة الاحتلال بشأن الاستيطان إلى التهدئة والامتناع عن تصعيد التوتر داخل مركبات الائتلاف الحكومي، حيث أصدر تعليماته لأعضاء حزب "يمينا" التزام الصمت والامتناع عن الإدلاء بتصريحات تتعلق بشركاء الائتلاف والضفة الغربية والاستيطان.وتأتي تعليمات بينت التي وردت خلال اجتماع لأعضاء حزبه عقد هذا الأسبوع، من أجل احتواء التوتر مع الشركاء في الائتلاف الحكومي من حزبي العمل وميرتس، على خلفية بناء وحدات استيطانية جديدة والتوجه لشرعنة البؤرة الاستيطانية "إفيتار".