الاحتلال يقتحم خربة حمصة الفوقا بالأغوار

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية، واستولت على معدات زراعية.وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات، إن قوات الاحتلال التي اقتحمت الخربة وأحضرت معها شاحنة كبيرة، واستولت على معدات وخيام تستخدم في تربية الثروة الحيوانية.وأضاف أن الجنود استولوا على معدات من منازل المواطنين: اسماعيل افريج أبو الكباش، ونظام وناظم اسماعيل أبو الكباش، وحرب سليمان أبو الكباش، ووليد سليمان أبو الكباش، ومحمد أبو الكباش، كما استولوا على هواتفهم الشخصية.