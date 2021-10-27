الإحصاء: انخفاض عدد العاملين بمؤسسات القطاع الخاص والأهلي بنسبة 8.1%

النشاط الاقتصادي المنطقة الضفة الغربية* قطاع غزة فلسطين* أنشطة الصناعة 84,318 25,322 109,640 أنشطة الإنشاءات 6,014 2,846 8,860 أنشطة التجارة الداخلية 127,517 76,160 203,677 أنشطة النقل والتخزين 4,663 2,077 6,740 أنشطة المعلومات والاتصالات 6,258 2,478 8,736 أنشطة المالية والتأمين 10,796 3,153 13,949 أنشطة الخدمات 91,595 61,985 153,580 المجموع 331,161 174,021 505,182

رام الله - دنيا الوطنقال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن عدد العاملين في المؤسسات الاقتصادية العاملة في القطاع الخاص والأهلي في فلسطين ضمن الانشطة الاقتصادية، بلغ 505,182 عاملاً، منهم 331,161 في الضفة و174,021 في غزة، بانخفاض نسبته 8.1% مقارنة بالعام 2019.وأوضح الإحصاء في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن أنشطة التجارة الداخلية والخدمات قد ساهمت بالنسبة الاكبر لهذا الانخفاض، وبلغت مساهمتهما 34.5% للتجارة الداخلية، و%29.7 للخدمات.وحول التوزيع النسبي للأنشطة عام 2020، أشار الإحصاء إلى أن نشاط التجارة الداخلية ساهم بالنسبة الأكبر في التشغيل بنسبة وصلت إلى 40.3% من المجموع الكلي للعاملين، تلاه نشاط الخدمات بنسبة 30.4%، وساهم نشاط الصناعة بنسبة 21.7%، بينما ساهمت أنشطة المالية والتأمين بنسبة 2.8%، وأنشطة الانشاءات بنسبة 1.8%، تلاها أنشطة المعلومات والاتصالات وأنشطة النقل والتخزين بنسبه 1.7%، 1.3% على التوالي.وتوزعت أعداد العاملين ما بين عاملين بدون أجر (أصحاب العمل وأفراد أسرهم) بنسبة 36.6% من المجموع الكلي للعاملين، وعاملين بأجر بنسبه 63.4%، وقد تلقوا تعويضات بقيمة 2,551.2 مليون دولار أميركي.أعداد العاملين في مؤسسات القطاع الخاص والأهلي حسب النشاط الاقتصادي والمنطقة للعام 2020أنشطة الصناعة تساهم بالقيمة الاكبر من الانتاج للأنشطة الاقتصادية في فلسطين:وبين الإحصاء، أن الإنتاج المتحقق في المؤسسات الاقتصادية سجل تراجعا كبيرا بمقدار 15.9% عن العام السابق 2019، وبلغت قيمته 13,123.7 مليون دولار أميركي (10,873.1 مليون دولار في الضفة الغربية، 2,250.6 مليون دولار في قطاع غزة)، وكانت أنشطة التجارة الداخلية والصناعة قد ساهمت بالنسبة الاكبر لهذا الانخفاض، وبلغت مساهمتهما بهذا الانخفاض 44.8% للتجارة الداخلية و%27.6 للصناعة).أما بالنسبة للتوزيع النسبي للأنشطة عام 2020، فقد ساهمت أنشطة الصناعة بنسبة 34.0% من اجمالي الإنتاج، بينما ساهمت أنشطة التجارة الداخلية بنسبة 31.3% من إجمالي الإنتاج، مقابل 20.9% نسبة مساهمة أنشطة الخدمات من إجمالي الإنتاج، فيما ساهمت أنشطة المالية والتأمين بنسبة 7.6%، والمعلومات والاتصالات بنسبة 3.6%، وبلغت نسبة مساهمة أنشطة الإنشاءات وأنشطة النقل والتخزين بنسبة 1.7%، 0.9% على التوالي.تراجع القيمة المضافة المتولدة من الأنشطة الاقتصادية بنسبة 13.7%أظهرت النتائج أن القيمة المضافة المتحققة في المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، قد بلغت 8,891.4 مليون دولار للعام 2020، وقد شهدت انخفاضا بمقدار 13.7% مقارنة بالعام السابق 2019، نتج بشكل اساسي عن الإجراءات المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا في فلسطين، وكانت أنشطة التجارة الداخلية والاتصالات قد ساهمت بالنسبة الأكبر لهذا الانخفاض (حيث بلغت مساهمتهما بهذا الانخفاض 67.7% للتجارة الداخلية و%12.3 للاتصالات).أما بالنسبة للتوزيع النسبي للأنشطة عام 2020، فقد سجلت أنشطة التجارة الداخلية أعلى مساهمة في القيمة المضافة بنسبة وصلت إلى 37.7%، تلاها أنشطة الصناعة بنسبة 24.5%، بينما ساهمت أنشطة الخدمات بنسبة 23.6%، فيما بلغت نسبة مساهمة أنشطة المالية والتأمين 8.1%، وأنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 4.0%، إضافة إلى نسبة مساهمة أنشطة الإنشاءات، والنقل والتخزين من إجمالي القيمة المضافة قد بلغت 1.2%، 0.9% على التوالي.