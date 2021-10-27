شؤون فلسطينية

غزة: 6 وفيات و240 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

غزة: 6 وفيات و240 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الإثنين، تسجيل 6 حالات وفاة و 240 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد فحص 1347 عينة.

وجاء في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن إجمالي تراكمي الوفيات منذ آذار/ مارس الماضي بلغ 1554 حالة، فيما يبلغ إجمالي تراكمي الإصابات 182889 ، منها 5235 حالة نشطة.

وأشارت الوزارة إلى تعافي 800 حالة جديدة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمصابين المتعافين لـ 176100 حالة، فيما بلغت حصيلة الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية 153 ، منها 103 حالة خطرة.

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