الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين ويقتحم عدة بلدات وقرى في جنين

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، أربعة مواطنين، واقتحمت عدة بلدات وقرى في محافظة جنين.وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية بير الباشا، وداهمت منازل أشقاء وأقرباء الأسير يعقوب قادري (غوادرة)، الذي تمكن وخمسة من رفاقه من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع" وإعيد اعتقالهم.وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت ليث حمزة غوادرة، ومحمد غوادرة شقيق الأسير يعقوب، بعد أن اقتحمت منزليهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما وعاثت فيهما فسادا وخرابا.وأشاروا إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل علي غوادرة (63 عاما)، وهو شقيق الأسير يعقوب، وحطمت محتوياته، واعتدت عليه بالضرب المبرح، الأمر الذي استدعى نقله إلى المستشفى.كما اعتقلت قوات الاحتلال، من قرية بير الباشا، المواطنين احمد علي غوادرة، ومروان محمد غوادرة، على حاجز عسكري مفاجئ، جنوب جنين.وفي السياق ذاته، نفذت قوات الاحتلال عملية انزال من طائرة مروحية فوق سهل قرية مركة القريب من قرية بئر الباشا، كما اقتحمت بلدات وقرى: يعبد، عرابة، الحفيرة، كفيرت، عرانة، دير غزالة، ولم يبلغ عن اعتقالات بين صفوف المواطنين.