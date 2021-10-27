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لأول مرة.. طائرة إسرائيلية تهبط في السعودية

لأول مرة.. طائرة إسرائيلية تهبط في السعودية
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن طائرة إسرائيلية خاصة هبطت في العاصمة السعودية الرياض بعد أن مكثت فترة محدودة في العاصمة الأردنية عمان.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية (كان) بأن الطائرة غادرت مطار (بن غوريون) مساء الاثنين، ووصلت إلى الرياض الثلاثاء، بعد أن مكثت خلال الليل في عمان.

وحسب مواقع تعقب حركة الطيران العالمية، فإن الطائرة وهي من طراز "بومباردييه تشالنجر 604"، أقلعت الليلة الماضية في تمام الساعة 23:21 من "إسرائيل" إلى الأردن، وبعد أن مكثت في مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمان ليلا، انطلقت الطائرة صباح الثلاثاء في الساعة 10:08 متجهة إلى مطار الملك خالد الدولي في السعودية.

يأتي ذلك بعد يوم من هبوط أول رحلة جوية قادمة من السعودية في "إسرائيل"، حيث هبطت طائرة تابعة لشركة "رويال جيت" الإماراتية من طراز بوينغ 737 في مطار بن غوريون مساء الاثنين، حسبما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست".

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم عدم وجود رحلات جوية تجارية بين السعودية و"إسرائيل"، نظرا لعدم وجود علاقات رسمية بين الرياض و"تل أبيب"، يمثل بدء تسيير رحلات جوية تقدما كبيرا في العلاقات السعودية الإسرائيلية، بعدما فتحت الدولتان مجالهما الجوي لبعضهما البعض العام الماضي.

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