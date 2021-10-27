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إصابة وزيرة الصحة المصرية بأزمة قلبية

إصابة وزيرة الصحة المصرية بأزمة قلبية
وزيرة الصحة المصرية هالة زايد
رام الله - دنيا الوطن
كشفت مصادر طبية عن الحالة الصحية لوزيرة الصحة والسكان، هالة زايد، بعد تعرضها لأزمة قلبية نقلت على إثرها إلى المستشفى.

وفي تصريحات لصحيفة (المصري اليوم)، أشار المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، إلى أن الوزيرة "أجرت قسطرة علاجية".

ونقلت الصحيفة، عن مصادر طبية متابعة قولها إن "هالة زايد موجودة حاليا في الرعاية المركزة بمستشفى وادي النيل، تحت إشراف الطبيب حازم خميس، أستاذ أمراض القلب ومدير المستشفى وادي النيل".

وأوضحت المصادر أنه جرى نقل الوزيرة إلى مستشفى وادي النيل فجر اليوم، لأنها كانت تعاني من ارتفاع شديد في ضغط الدم أدى لارتشاح في المخ.

في حين كشف مصدر طبي للصحيفة أن "حالة هالة زايد الصحية غير مستقرة، وأنها ما زالت في العناية المركزة حتى الآن وتخضع للمتابعة الطبية الدقيقة".

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