الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة

رام الله - دنيا الوطنشنّت قوات الاحتلال، فجر وصباح اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة.وأفادت مصادر محلية، بأنّ قوات الاحتلال داهمت حي واد أبو كتيلة في مدينة الخليل، واقتحمت أحد المنازل، واعتقلت شابًا منه.وأوضحت المصادر، أنّ قوات الاحتلال اعتقلت الشاب صهيب القواسمة، وهو نجل الأسير محمد القواسمة، وتم نقله إلى جهةٍ غير معلومة.كما سلمت قوات الاحتلال أسيرًا محررًا من قرية مراح رباح، جنوب بيت لحم، بلاغًا لمراجعة مخابراتها، حيث اقتحمت قوات الاحتلال منزل خليل قاسم الشيخ (42 عامًا)، وعبثت بمحتوياته، بعد الافراج عنه بساعات قليلة من سجونها، حيث أمضى مدة محكوميته، وسلمته بلاغًا لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عصيون".كما اعتقلت قوات الاحتلال كل من كريم عمران، مؤمن شلو من عزون شرق قلقيلية، والفتى الفتى يزن صباح والفتى ابراهيم صباح من تقوع شرق بيت لحم.ومن بير الباشا في جنين اعتقلت قوات الاحتلال كل من، محمد غوادرة، ومروان محمد غوادرة، وأحمد علي غوادرة، والمحرر سامي محمد غوادرة، وليث حمزة غوادرة، والمحرر هيثم فايق غوادرة، مهند فايق غوادرة، وراغب عماد غوادرة.وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال منتصر يوسف أبو عياش من بيت أمر شمالًا، ومحيي الدين الشراونة، وحازم الشراونة من دورا جنوبًا.