طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الخميس (28 أكتوبر).
وعلى المسافرين التوجه لإجراء فحص (كورونا) غداً الأربعاء بدءاً من الساعة 9 صباحاً في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات.
كما على المسافرين التواجد الساعة 7 صباح الخميس في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.
كما على المسافرين التواجد الساعة 7 صباح الخميس في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.
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