دولي

وكالة الغذاء والدواء الأمريكية توصي باستخدام لقاح "فايزر" للأطفال

وكالة الغذاء والدواء الأمريكية توصي باستخدام لقاح "فايزر" للأطفال
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أوصت اللجنة الاستشارية التابعة لوكالة الغذاء والدواء الامريكية (FDA) الليلة الماضية، بترخيص لقاح "فايزر بايونتيك" المضاد لـ (كوفيد-19)، للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة أعوام و11 عاما.

وأقرت اللجنة المؤلفة من علماء مستقلين هم خبراء في الامراض المعدية وعلماء متخصصون في المناعة وفي طب الأطفال وغيرهم - في نهاية المحادثات التي بثت مباشرة على الانترنت - ان فوائد اللقاح بالنسبة لهذه الفئة العمرة تفوق المخاطر.

ويتوجب على إدارة (FDA) ان تصادق رسميا على استخدام هذا اللقاح، ومن المحتمل أن يحصل ذلك في الساعات او الأيام التي تلي توصية اللجنة، مما يمهّد الطريق أمام تطعيم نحو ثمانية وعشرين مليون طفل في الولايات المتحدة قريبا.

وفي إسرائيل، من المقرر أن تلتئم مساء اليوم لجنة التطعيمات التابعة لوزارة الصحة، لبحث مسألة تطعيم الأطفال باللقاح من انتاج "فايزر" و"موديرنا" أيضا. 

وفي حال إقرار الخطوة يتوقع أن تبدأ حملة التطعيمات بعد عدة أسابيع لدى وصول شحنات اللقاحات الى إسرائيل.

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