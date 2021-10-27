الطقس: أجواء حارة نسبياً في معظم المناطق

المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 25-16 25-16 25-16 بيت لحم 25-16 25-16 25-16 رام الله والبيرة 24-15 24-15 24-15 طولكرم 29-18 29-18 29-18 نابلس 26-17 26-17 26-17 قلقيلية 29-18 29-18 29-18 جنين 29-18 29-18 29-18 سلفيت 25-16 25-16 25-16 طوباس 29-19 29-19 29-19 روابي 26-17 26-17 26-17 الخليل 24-15 24-15 24-15 غزه 28-19 28-19 28-19 أريحا 34-22 34-22 34-22 خانيونس 28-19 28-19 28-19 الأغوار الشمالية 32-20 32-20 32-20 رفح 29-18 29-18 29-18

رام الله - دنيا الوطنأجواء خريفية معتدلة في المناطق الجبلية حارة نسبيا في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو باردا نسبياً إلى بارد خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الخميس، أجواء خريفية معتدلة في المناطق الجبلية حارة نسبيا في معظم المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ،الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.يوم الجمعة، أجواء خريفية معتدلة في المناطق الجبلية حارة نسبيا في معظم المنطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ،الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.يوم السبت، أجواء خريفية معتدلة في المناطق الجبلية حارة نسبيا في معظم المناطق وحارة في الاغوار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام ،الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: