معروف يوضح أسباب ارتفاع أسعار بعض السلع في السوق المحلي

رام الله - دنيا الوطنأكد سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الثلاثاء، عدم وجود اي تغيير أو ارتفاع في المعاملات المالية الخاصة بالسلع والمنتجات المستوردة لدى الجهات الحكومية.وأوضح معروف، في تصريح لوكالة الرأي الحكومية، أن ارتفاع أسعار النفط عالمياً، إذ تضاعف سعر برميل النفط من 40 دولار إلى 85 دولار، ساهم في ارتفاع أسعار السلع والمنتجات عالمياً.وبين معروف، أن حالة الركود الناتجة عن جائحة (كورونا)، وارتفاع تكاليف الشحن البحري، ساهمت أيضاً بارتفاع أسعار السلع، مشيراً إلى أن تكلفة نقل الحاوية الواحدة من الصين إلى قطاع غزة ارتفعت إلى 15 ألف دولار بعد أن كانت لا تتجاوز 2500 دولار.ولفت معروف، إلى أن ارتفاع الطلب على السلع الأساسية عالمياً أدى إلى ارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية، ما ساهم بزيادة تكاليف استيراد السلع والمنتجات في السوق المحلي.وأشار رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، إلى أن ارتفاع الأسعار رافقه استغلال من بعض التجار بزيادة غير منطقية على بعض السلع.وشدد معروف، على أن الجهات الحكومية تقوم بدورها في متابعة ومراقبة الأسواق، حيث تم تنفيذ قرابة 500 جولة تفتيشية حُرر خلالها نحو 100 محضر ضبط بسبب رفع الأسعار، فيما تم تحويل 12 تاجراً للنيابة وتوقيف ثلاثة آخرين.وأضاف: "قرابة 90% من المنتجات والسلع تدخل عبر معبر كرم أبو سالم، حيث تحصل وزارة المالية برام الله قيمة الرسوم الجمركية والضرائب ؜عليها".وتابع: "أقل من 10% يدخل عبر الجانب المصري وقد خفضت وزارة المالية بغزة من قيمة الضريبة والجمارك على السلع الأساسية منذ بداية جائحة (كورونا)".وحول ارتفاع سعر الخبز محلياً، أكد معروف، أن لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة، اتخذت قراراً برفض أي تغيير على سعر ربطة الخبز، مضيفاً أن وزارة الاقتصاد قد أبلغت جمعية أصحاب المخابز بهذا القرار.