شؤون فلسطينية

مخابرات الاحتلال تُصدر أمر اعتقالٍ إداري بحقّ المعتقل أبو هواش لمدة ستة شهور

مخابرات الاحتلال تُصدر أمر اعتقالٍ إداري بحقّ المعتقل أبو هواش لمدة ستة شهور
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت مخابرات الاحتلال أمر اعتقالٍ إداريّ بحقّ المعتقل هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ (71) يومًا، لمدة ستة شهور تنتهي في أبريل من العام القادم.

وأوضح المحامي جواد بولس، أن هذا القرار يفسر مدى الرغبة في الانتقام من المعتقل أبو هواش ورفاقه المضربين عن الطعام، رغم ما وصلوا إليه من وضع صحي خطير.

ولفت بولس، إلى أنّه وحتى اليوم لا توجد طروحات جدّية بشأن قضاياهم، وأنّ إصدار مزيد من أوامر الاعتقال الإداريّ بحقّهم، جواب كافٍ لكل المطالبات الراهنة بالإفراج عنهم، حتّى لمطالبات المؤسسات الحقوقية الدولية، وما أبدته من قلق على مصيرهم.

يذكر أنّ المعتقل هشام إسماعيل ابو هواش (39 عامًا) من دورا/ الخليل يقبع في سجن "عيادة الرملة"، معتقل منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وصدر بحقّه سابقًا أمريّ اعتقال إداريّ مدتهما 6 شهور، هو أسير سابق أمضى ما مجموعه 8 سنوات، متزوج وأب لخمسة أطفال، ويواجه اليوم أعراضًا صحية خطيرة فوفقًا للزيارة الأخيرة التي تمت له فإنه يعاني من: مشاكل في النظر، وتقيؤ مستمر، وضعف جسدي، وبطء بالكلام وبالحركة، وأوجاع شديدة في كافة أنحاء جسده.

من الجدير ذكره أن ستة معتقلين يواصلون الإضراب عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداريّ: وهم: كايد الفسفوس المضرب منذ (104) أيام، ومقداد القواسمة المضرب منذ (97) يومًا، وعلاء الأعرج (80) يومًا، وهشام أبو هواش (71) يومًا، وشادي أبو عكر(63) يومًا، وعيّاد الهريميّ (34) يومًا، إضافة إلى الأسير راتب حريبات المضرب عن الطعام إسنادًا لهم منذ (17) يومًا ويقبع في زنازين سجن "مجدو". 

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