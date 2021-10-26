اشتية يطالب أوروبا ربط مساعداتها إلى إسرائيل باحترام حل الدولتين وإنهاء الاحتلال
طالب رئيس الوزراء، محمد اشتية، ربط المساعدات الأوروبية والشراكة مع إسرائيل باحترام حل الدولتين وانهاء الاحتلال واحترام حقوق الانسان، داعيا أوروبا إلى ملء الفراغ السياسي من خلال بلورة وطرح مبادرة سلام بالشراكة مع الرباعية الدولية، تهدف الى انهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية.
جاء ذلك خلال لقائه رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي ديفيد ماكليستر، اليوم الثلاثاء، في مقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وسفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ عبد الرحيم الفرا.
وشدد اشتية على ان استمرار إسرائيل بعدم قبولها وموافقتها على حل الدولتين سيؤدي الى دولة واحدة بنظام فصل عنصري.
كما دعا رئيس الوزراء بلجيكا إلى الاعتراف بدولة فلسطين، مشددا على أن هذا هو الوقت المناسب من أجل حماية حل الدولتين، في ظل سياسة الحكومة الإسرائيلية المتمثلة برفع وتيرة التوسع الاستيطاني، والاستيلاء على الأراضي، وتدمير أي فرصة لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس النواب البلجيكي إليان تيليو، اليوم الثلاثاء، في مقر البرلمان بالعاصمة البلجيكية بروكسل، برفقة وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وسفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ عبد الرحيم الفرا.
وأطلع اشتية تيليو على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق أبناء شعبنا، سواء من خلال الاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل وسرقة المياه وازدياد إرهاب المستوطنين، واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة وتعطيل عملية إعمار القطاع، إضافة إلى منع عقد الانتخابات الفلسطينية في القدس.
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