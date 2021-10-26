الهيئة الشعبية العالمية لدعم فلسطين تدعو لوقف حرب الاحتلال على المؤسسات الأهلية الفلسطينية





رام الله - دنيا الوطندعا رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم فلسطين الدكتور عصام يوسف المجتمع الدولي إلى وقف الحرب التي تشنها دولة الاحتلال على المؤسسات الأهلية الفلسطينية.وقال يوسف في تصريح صحفي إن دولة الاحتلال تعمل منذأعوام على تقويض المؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني لمنعها من كشف انتهاكاتها وتعرية ممارساتها العنصرية بحق الشعب الفلسطيني أمام العالم.وأشار يوسف إلى أن إقدام دولة الاحتلال على وسم مؤسسات أهلية فلسطينية بالإرهابية، ومنعها من العمل، وتعريض العاملين فيها للخطر، يؤكد من جديد على سلوكها الإجرامي، وعلى الصورة المزيفة التي تحاول ترويجها لنفسها كدولة ديمقراطية متفردة في المنطقة.وأكد يوسف مهنية وحرفية المؤسسات الحقوقية والإنسانية الفلسطينية، والتزامها بالعمل المدني، وليس كما يشيعه الاحتلال بأنها مؤسسات تدعم أعمالاً إرهابية، مشيراً إلى أن حرب الاحتلال على المؤسسات الحقوقية سببه نجاح العديد منها فيتوثيق جرائمه، ومساعيها في الإسهام بتقديم قادة الاحتلال للمحاكم الدولية.وشدّد يوسف على أن قرار وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، بإعلان 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية بأنها "إرهابية"، يعد بحد ذاته قراراً دوافعه وغاياته "إرهابية"، مؤكداً في الوقت ذاته على حق الشعب الفلسطيني في بناء مؤسساته المدنية، وتفعيل أدواتها وهياكلها من أجل القيام بدورها الحيوي في خدمة قضاياه الحقوقية والإنسانية، وغيرها.وطالب يوسف الاتحاد الأوروبي باعتباره من أبرز الداعمين للمؤسسات الأهلية الفلسطينية، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، باستمرار تقديم الدعم لهذه المؤسسات ودحض الرواية الصهيونية حول طبيعة عملها، والتأكيد على حق هذه المؤسسات باستمرار عملها ضمن القانون الفلسطيني والدولي.ودعا يوسف السلطة الفلسطينية لدعم ومساندة مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني كافة، والعمل على كشف المخططات الإسرائيلية وسياساتها في تجريم كل مكونات الشعب الفلسطيني.كما دعا إلى إطلاق حملة دولية تهدف لمقاومة تغولات دولة الاحتلال على مؤسسات المجتمع الفلسطيني، وفضح انتهاكاته وتجاوزاته للقوانين والمواثيق الدولية، من خلال ممارساته تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، واتخاذ كافة السبل القانونية لتجريم هذه الانتهاكات، ومقاضاة الاحتلال في المحاكم الدولية.