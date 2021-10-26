واشنطن ترسل احتجاجاً "شديد اللهجة" إلى بينت بشأن الوحدات الاستيطانية الجديدة بالضفة

أفاد موقع موقع (والا) الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أرسلت في الأيام الأخيرة احتجاجاً شديد اللهجة إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت حول قرار الترويج لبناء حوالي 3000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية.





ونقل (والا) هذا النبأ عن مسؤولين وصفهم بأنهم مطّلعون على تفاصيل الموضوع.





وأشار المسؤولون إلى أنه في الأسبوع الماضي بعد الإعلان عن نية الموافقة على البناء في المستوطنات، دعا القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة في القدس مايكل راتاني المستشارة السياسية لنفتالي بينت، شمريت مئير، وأوضح لها أن الولايات المتحدة تأخذ تعزيز التخطيط والبناء في المستوطنات على محمل الجد.





كما أشار إلى أن الولايات المتحدة قلقة خاصة من حقيقة أن حوالي ثلثي الوحدات الاستيطانية المقدمة للموافقة تقع في مستوطنات معزولة في عمق الضفة الغربية وخارج الكتل الاستيطانية الكبيرة.

رام الله - دنيا الوطن