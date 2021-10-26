مسيرة في رام الله دعماً للأسرى المضربين

رام الله - دنيا الوطنشارك حشد من المواطنين، وسط مدينة رام الله، مساء اليوم الثلاثاء في مسيرة دعم واسناد للأسرى المضربين عن الطعام، والذين يتهدد حياتهم الخطر.ورفع المشاركون في المسيرة صور الاسرى المضربين، ورددوا الهتافات والشعارات المنددة بجرائم الاحتلال تجاههم والداعية لنصرة الأسرى.وطالب المشاركون أبناء شعبنا ومؤسسات المجتمع الدولي، الوقوف إلى جانب الأسرى واسنادهم ودعمهم للضغط على الاحتلال والافراج عنهم.يشار إلى أن 6 أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري، وهم: الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ (104 أيام)، ومقداد القواسمة المضرب منذ (97 يوما)، وعلاء الأعرج منذ (79 يوما)، وهشام أبو هواش منذ (70 يوما)، وشادي أبو عكر منذ (63 يوما)، وعياد الهريمي منذ (34 يوما).