جمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية تدين قرار الاحتلال اعتبار 6 مؤسسات فلسطينية إرهابية





وتدعو جمعية عبد الشافي المجتمع الدولي وجميع المؤسسات الدولية والحقوقية حول العالم ومنظمات الأمم المتحدة التي تهتم بحالة حقوق الانسان بالوقوف عند مسؤولياتها بمحاسبة دولة الاحتلال وفضح جرائمها المستمرة ضد شعبنا الفلسطيني الذي يدافع عن حقوقه المشروعة التي سلبتها دولة الاحتلال.



واعتبرت جمعية عبد الشافي أن هذا الاستهداف الممنهج للمؤسسات الفلسطينية هو مقدمة لهجوم أوسع تقوم بالتحضير له دولة الاحتلال التي ضد مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني التي تعمل على تعزيز صمود الانسان الفلسطيني، والتي حققت نجاحات على الساحة الدولية بفضح سياسات الاحتلال ضد ابناء شعبنا.