"نضال العمال" تدعو الحكومة لمراقبة أسعار المواد الأساسية ووضع خطة حكومية لدعمها

رام الله - دنيا الوطندعت كتلة نضال العمال في فلسطين، الحكومة الفلسطينية لمراقبة أسعار المواد الأساسية، وعدم التلاعب بها واعلانها لجمهور المستهلكين ، وتشديد الرقابة على الأسعار وانفاذ القانون بحق المتلاعبين بالأسعار.وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها أبناء شعبنا يتطلب من الحكومة وفي جلستها القادمة مناقشة ذلك ووضع خطة سريعة لدعم المواد الأساسية .وتابعت الكتلة إن الارتفاع المتزايد بالأسعار في المواد الأساسية واستغلال البعض مدعوماً بالجشع والطمع ، أمر غير أخلاقي ، مؤكدة على أن عادات وتقاليد شعبنا تتطلب من الجميع التكاتف والتكافل الاجتماعي.