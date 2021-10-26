وفد من "النضال الشعبي"- فرع الوسطى يزور الجبهة العربية الفلسطينية بالمحافظة الوسطى





وقدم أنور ضحيك التبريكات والتهاني نيابة عن الرفيق الأمين العام والمكتب السياسي واللجنة المركزية وجميع الرفاق والرفيقات بمناسبة الانطلاقة مؤكدا على عمق العلاقات التي تجمع الجبهتين وأكد على ضرورة توطيد العلاقات بين فصائل منظمة التحرير والعمل على تطوير مؤسسات المنظمة كما تطرق إلى تفعيل دور الاتلاف الذي يضم الفصائل الأربعة وتوحيد الجهود.



بدوره رحب الرفيق أبو أدهم أبو عريبان أمين سر الجبهة العربية الفلسطينية في المحافظة الوسطى بهذه الزيارة التي توكد على عمق العلاقات ونقل تحيات الأمين العام والمكتب السياسي واللجنة المركزية وجميع الرفاق والرفيقات في الجبهة العربية الفلسطينية للرفاق في جبهة النضال الشعبي مثمنا لهم زيارتهم ومباركتهم بذكرى الانطلاقة.





كما تحدت ابو عريبان عن ضرورة إنهاء ملف الانقسام الذي أثر سلبا على جميع جوانب القضية الفلسطينية وعن الجهود المبذولة من قبل الفصائل الفلسطينية من أجل حسم هذا الملف والعمل على جمع الفصائل تحت طاولة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.



وفي نهاية اللقاء قدم الرفيق أنور ضحيك درع المحبة والوفاء لقيادة الجبهة العربية الفلسطينية .





وفي نهاية اللقاء قدم الرفيق أنور ضحيك درع المحبة والوفاء لقيادة الجبهة العربية الفلسطينية .

رام الله - دنيا الوطنقام وفد من جبهة النضال الشعبي-فرع الوسطى يتقدمه عضو اللجنة المركزية للجبهة أنور ضحيك وقيادة الفرع وعدد من الرفاق والرفيقات بزيارة قيادة الجبهة العربية الفلسطينية في المحافظة الوسطى لتهنئتهم بالانطلاقة الـ 53.