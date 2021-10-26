النخالة: جريمة حصار غزة يجب أن تنتهي بلا مقابل ودون تعهدات أو تنازلات

وقال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: إن "إعادة ما دمره العدوان الصهيوني في قطاع غزة، هو مسؤولية كل الدول التي دعمت العدوان والدول التي صمتت على حصارنا"، مجدداً

الدعوة إلى "وقف إضاعة الوقت فلسطينياً بالعجز أمام تغول العدو بالاستيطان ومصادرة الأراضي والانتهاكات التي تقع على مقدساتنا في القدس والمسجد الأقصى".





وتابع: "الأخوة المجاهدون البواسل في سجون الاحتلال تبقون دوماً في ذاكرتنا وفي حديثنا اليومي هم متواصل كتواصل عذاباتكم التي تدل على أن حربنا مع العدو لم تنته".



