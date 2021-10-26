شؤون فلسطينية

فصائل المقاومة: لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء الجرائم الإسرائيلية

فصائل المقاومة: لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء الجرائم الإسرائيلية
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي، من استمرار حملته الاستيطانية المسعورة بحق أرضنا الفلسطينية واعتدائه على المقبرة اليوسفية في القدس، مؤكدة أن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذه الجرائم.

وفي بيان لها في ذكرى استشهاد فتحي الشقاقي الأمين العام المؤسس لحركة الجهاد الإسلامي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، دعت فصائل المقاومة أبناء شعبنا بالضفة لتصعيد حالة الاشتباك مع الاحتلال بكل الأدوات والوسائل المتاحة "حتى يعلم أن استمرار احتلاله لأرضنا وقدسنا يعنى تكلفة باهظة سيدفعها من دماء جنوده والمغتصبين".

كما أكدت للأسرى الأبطال المضربين عن الطعام أنها "واثقة من نصركم على جلادكم كما انتصر من قبلكم، ولن يستطيع العدو كسر إرادتكم وإنما النصر صبر ساعة، ونطالب الهيئات الحقوقية الدولية التدخل فوراً لإنقاذ اسرانا من جرائم العدو الصهيوني".

وأشارت إلى أن "خيارات المقاومة مفتوحة في الرد على جرائم العدو بحق أسرانا ولن يهدأ لنا بال حتى تحريرهم".

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