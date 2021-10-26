أبو بكر يطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى المضربين

رام الله - دنيا الوطنطالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، مساء الأثنين، مؤسسات المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه الأسرى المضربين عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري والبالغ عددهم 7 أسرى، والتدخل الفوريللضغط على سلطات الاحتلال من أجل الإفراج عنهم بعد وصولهم لمرحلة حرجة قد تفقدهم حياتهم.وحذر أبو بكر من استشهاد الأسيرين المضربين كايد الفسفوس ومقداد القواسمي، واللذان دخلا مرحلة الخطر الشديد، حيث يواصل الأسير الفسفوس إضرابه منذ 103 أيام، فيما يواصل الأسير القواسمة إضرابه منذ 96 يوما على التوالي، وسط تعنتإسرائيلي عنصري بعدم الإفراج عنهما وإنهاء اعتقالهما الإداري التعسفي.اقوال ابو بكر جاءت خلال زيارته ووفد من الهيئة لعدد من الأسرى المحررين وبيوت أسرى في محافظة الخليل، حيث زار الوفد بيت الأسير محارب ادعيس من بلدة بني نعيم والمحكوم بالسجن 35 عاما، امضى منها 16 عاما، وكذلك زيارة بيت الأسير المضرب كايد الفسفوس والأسير المضرب منذ 70 يوما هشام ابو هواش بمدينة دورا.كما زار ابو بكر والوفد المرافق، كل من الأسير المحرر حمودة البغو بعد اعتقال دام 14 عاما، الى جانب عيادة رئيس بلدية دورا اللواء احمد سلهوب للإطمئنان على صحته بعد وعكة صحية.