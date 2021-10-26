"العربية الفلسطينية": الإعلام الفلسطيني الرسمي عكس معاناة شعبنا تحت الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقال الصحفي رامي فرج الله، مسؤول الإعلام للجبهة العربية الفلسطينية بالمحافظة الوسطى:" إعلامنا الرسمي تميز بالمهنية في الأداء الإعلامي"، مضيفا أن طواقمه الصحفية امتازت بالحرفية الكبيرة التي وصل إليها في ظل تسارع التقدم التكنولوجي و المعلوماتي، مشيرا إلى مواكبة الهيئة العامة للإذاعة و التليفزيون عصر التكنولوجيا و أدواته.جاءت أقوال فرج هذه خلال تهنئته للهيئة بحصدها خمس جوائز في مهرجان اتحاد إذاعات الدول العربية التي نظمته الجمهورية التونسية.ولفت فرج الله إلى أن هيئة الإذاعة و التلفزيون بفوزها بالجوائز يثبت أنها تمتلك كفاءات بشرية عالية في مجال الإعلام بأنواعه، مؤكدا " ساعد ها في نقل معاناة شعبنا في ظل الاحتلال الاسرائيلي بكل واقعية و مهنية"، مدللا على ذلك بالقول :" الإعلام الرسمي محارب من إدارة فيس بوك"، مشيرا إلى حذف صفحة قناة عودة للمرة الثانية.وأوضح أن الإعلام الرسمي الفلسطيني يعمل بمهارة عالية، مضيفا:" وقدرة فائقة على نقل معاناة شعبنا بكل موضوعية صقلتها معايشة الواقع"، متابعا :" و بما يخدم القضية الفلسطينية"، مبينا نجاح الإعلام في فضح الديمقراطية المزيفة التي ينادي بها الاحتلال.