فرنسا تطالب إسرائيل بتقديم توضيحات بشأن تصنيف ست مؤسسات فلسطينية بأنها "إرهابية"

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، بأن فرنسا أعربت عن قلقها من تصنيف سلطات الاحتلال، منظمات فلسطينية مدنية وإنسانية وحقوقية كمنظمات إرهابية.وطالبت باريس إسرائيل بتقديم توضيحات بشأن القرار، وفق ما نقلت الصحيفة.وكان الرئيس محمود عباس قال إن القرار الإسرائيلي الذي وصف هذه المؤسسات الفلسطينية بالإرهابية، "مرفوض ومدان"، و"نحن جميعًا نقف مع هذه المؤسسات الوطنية التي تقوم بواجبها في فضح جرائم الاحتلال وكشفها أمام العالم".وأضاف الرئيس عباس: "سيكون هناك تحرك فلسطيني رسمي على الساحة الدولية للتصدي لهذا القرار".