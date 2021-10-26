الاحتلال يقمع المعتصمين في المقبرة اليوسفية ويعتقل أحدهم

رام الله - دنيا الوطنتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومنذ ساعات الصباح عمليات القمع والاعتقال بحق المعتصمين في المقبرة اليوسفية رفضًا لأعمال التجريف التي تنفذها جرافات الاحتلال لليوم الثاني على التوالي.وأفادت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال طردت الشبان من المقبرة اليوسفية ومنعت بعضا منهم من الوصول إليها.وذكرت المصادر بأن قوات الاحتلال قامت بإطلاق القنابل الصوتية لقمع الفلسطينيين المعتصمين المتواجدين في المقبرة.كما واعتقلت قوات الاحتلال المقدسي موسى خلف أثناء تواجده في المقبرة اليوسفية واقتادته إلى جهة غير معلومة.