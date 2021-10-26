تفاصيل اجتماع قيادة القوى الوطنية والإسلامية في مسافر يطا



تؤكد القوى على رفضها وادانتها لقرار الاحتلال المساس بمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني وخطورة ما يقوم به بمحاولة الزج بنضال شعبنا بما يسمى الارهاب وحكومة الاحتلال هي التي تصدر ارهابها وجرائمها وارهاب الدولة المنظم وهذا الامر يتطلب موقف جدي من المجتمع الدولي من خلال اليات عملية لمحاسبة ومقاطعة الاحتلال على هذه الجرائم مؤكدين على ان هذه المؤسسات التي تعمل في ملفات تعزيز الصمود الفلسطيني وتلبية حاجات مجتمعنا على المستويات كافة ومتابعة جرائم الاحتلال حول الاسرى وتتبع للقانون الفلسطيني ومحاولات الاحتلال وقراراته تصب في استمرار الجرائم المتصاعدة ضد شعبنا .



رابعا ً :



تؤكد القوى على اهمية تعزيز الموقف الداخلي وترتيبه في اطار الاجتماعات القيادية الفلسطينية على كل المستويات وقراراتها بالقيام بتكثيف الاتصالات مع كل الاطراف في المجتمع الدولي والتوجه لاتخاذ قرارات هامة بالتحلل من كل الاتفاقات مع الاحتلال وسحب الاعتراف به وفرض المقاطعة الشاملة عليه والتأكيد على الموقف الامريكي الشريك مع الاحتلال من خلال مواقفه في دعم الاحتلال والتغطية على جرائمه واهمية ايلاء كل الاهتمام للحوار الوطني من اجل تجسيد وحدة وطنية تفضي الى انهاء الانقسام وتجسد وحدة وطنية في اطار التمسك بالحقوق والثوابت والمقاومة من اجل حرية واستقلال شعبنا ونيل باقي حقوقه في عودة اللاجئين وحق تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس .



خامسا ً:



تجدد القوى موقفها المؤكد على رفضها وادانتها لتصريح بلفور المشؤوم الذي اسس لقيام نكبة شعبنا وتهجيره واقتلاعه على ايدي العصابات الصهيونية التي ارتكبت ابشع المجازر والمذابح من اجل تحقيق اهدافها بطرد شعبنا من دياره وممتلكاته مؤكدين ان شعبنا سيبقى متمسكا بحق عودة اللاجئين استنادا الى القرار الاممي رقم 194 .



وفي الختام اكدت القوى على العديد من المطالب المحقة للمواطنين في مسافر يطا والتواني والمقفرة والعديد من المواقع الاخرى تعزيزا للصمود الفلسطيني مؤكدين على الحكومة باهمية توفير مقومات الصمود لهم واهمية عقد اجتماعات متخصصة للحكومة في هذه المناطق المنكوبة.



رام الله - دنيا الوطنعقدت قيادة القوى الوطنية والإسلامية اجتماعا قياديا لها في مسافر يطا بعد زيارتها لبلدية يطا وعقد الاجتماع بحضور ممثلي القوى المركزية في محافظة الخليل وممثلي القوى في يطا وبحضور القوى في المسافر والمناطق الأخرى والأهالي والمؤسسات حيث افتتاح الاجتماع بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء والتأكيد على أهمية استمرار عقد اجتماعات قيادة القوى في كل مناطق المقاومة الشعبية والأراضي المهددة بالمصادرة والبناء والتوسع الاستعماري الاستيطاني تأكيدا على أهمية استمرار المقاومة الشعبية في كل مواقع المستهدفة والتصدي لاعتداءات المستوطنين وتعزيز صمود شعبنا على الأرض.وقد أكدت القوى في نهاية اجتماعها على ما يلي:أولاً:تؤكد القوى على أهمية تعزيز المشاركة وتوسيعها في اطار استمرار المقاومة الشعبية بمشاركة الجميع ضد الاستعمار الاستيطاني والتصدي لاعتداءات المستعمرين الذين يعربدوا في الشوارع ويقطعوا الأشجار ويسرقوا المحاصيل الامر الذي يتطلب المشاركة الواسعة في الدفاع عن حقوقنا وارضنا موجهين التحية الى كل الفعاليات المستمرة في القدس عاصمة دولتنا المستقلة التي يتعرض الشيخ جراح وسلوان الى محاولات طرد قسري ومسجدنا الأقصى المبارك الى اعتداءات يومية كما هو حال الحرم الابراهيمي الشريف في الخليل وكل التحية الى المقاومة والصمود في مسافر يطا والمناطق المجاورة التي تتعرض الى جرائم متصاعدة كما في المقفرة التي يتم هدم بيوتها وتشريد مواطنيها والى المغير وبيت دجن وبيتا الصمود وكفر قدوم والاغوار الشمالية وغيرها الكثير من المواقع الذي يدافع شعبنا بصدوره العارية عنها.ثانيا ً :تؤكد القوى على رفضها وادانتها لمحاولات الاحتلال التضييق على شعبنا في مدينة القدس وخاصة ما يجري في الشيخ جراح وسلوان والبلدة القديمة وغيرها من محاولات للتهجير القسري ومصادرة البيوت وما يتعرض له المسجد الاقصى المبارك من اقتحامات للمستعمرين بحماية جيش الاحتلال واستمرار الاعتداء على المقبرة اليوسفية ونبش القبور في استهتار واضح لكل القيم الانسانية .وفي هذا المجال تؤكد القوى على تجديد رفضها لمحاولات تمرير قرار الاحتلال باجراء تسوية الاملاك في القدس في محاولة لمصادرة البيوت وفرض سياسة الاستيلاء عليها وتهديد ابناء شعبنا الصامدين في القدس .كما تجدد رفضها لمقترح ما يسمى المحكمة العليا للاحتلال حول الشيخ جراح بانها ملكا للشركات الاستيطانية وان السكان مستأجرين محميين ويقومون بوضع الاجرة للمستوطنين موكدين على الموقف الوطني والشعبي الرافض لذلك مطالبين التدخل الفوري من المجتمع الدولي والامم المتحدة بتحمل المسؤولية في حماية شعبنا على ارضه وخاصة المناطق المهددة ووضع آليات فورية لالزام الاحتلال بالكف عن تصعيد عدوانه وجرائمه ضد شعبنا وفرض مقاطعته ومحاكمته وخاصة امام المحكمة الجنائية الدولية بتسريع آلياتها لمحاكمته على هذه الجرائم المتصاعدة .ثالثا: