سلطة النقد تستنكر السطو على فرع بنك فلسطين في يعبد

رام الله - دنيا الوطنشجبت سلطة النقد الفلسطينية في بيان صدر عنها حادثة السطو على فرع بنك فلسطين أمس في مدينة يعبد قضاء جنين، معتبرة ما حدث من اعتداء وسطو مسلح على مقر أحد الفروع المصرفية المرخصة خارج عن اخلاق وعادات شعبنا، مشيرةً إلى التنسيق عالي المستوى مع الأجهزة الأمنية بهدف متابعة هذا الحادث والوقوف على تفاصيله وملاحقة الفاعلين.وأشارت سلطة النقد إلى أن الحدث لن يؤثر على سلامة الجهاز المصرفي ومتانته، وسياسة وتطلعات سلطة النقد والمصارف لاستمرار تقديم الخدمات المصرفية لكافة الفئات.واشادت سلطة النقد بالأجهزة الأمنية المختصة على سرعة الاستجابة ومباشرة عملية ملاحقة الجناة بهدف القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.وتتمنى سلطة النقد السلامة التامة لمعتمد البنك الذي أصيب في حادثة السطو، مشيرة الى ان حالته مستقرة، متمنية له الشفاء العاجل.