تفاصيل اجتماع بلدية غزة مع لجنة تجار سوق الزاوية لبحث تنظيم السوق







رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج مع وفد من لجنة تجار سوق الزاوية سبل تنظيم السوق وإعادة فتح مداخله السوق، إضافة إلى إعادة تفعيل مواقف سيارات الجنوب في منطقتي ميدان فلسطين والزهراء.جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر البلدية الرئيس في ميدان فلسطين، حضره عضو المجلس البلدي الحاج بدر صبرة، ومدير شرطة بلدية غزة المقدم محمد نصر، ومدير دائرة التفتيش والمتابعة نضال الشاويش، ومدير الصحة والبيئية م. أحمد أبوعبدو، ورئيس قسم جمع النفايات ماجد سكر، وأعضاء لجنة السوق.وناقش الطرفان عدة قضايا تهم السوق وتهدف لإعادة الحيوية له منها: تحديد آلية لضبط جميع مداخل السوق وإزالة التعديات على المداخل، وتحديد آلية لعمل عربات اليد والعربات التي يجرها حيوان، وتحديد ممرات السوق بما يضمن سلاسة الحركة، وتطوير آلية جمع النفايات من السوق وفرزها.كما ناقش الطرفان إعادة تفعيل موقف سيارات الجنوب في ميدان فلسطين، وموقف سيارات الزهراء لتنشيط الحركة التجارية وزيادة عدد زوار السوق، وتركيب لافتات إرشادية للسوق، بالإضافة إلى سبل مساعدة المحلات المتضررة من حدث الانفجار في السوق قبل عدة أشهر.واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة تضم البلدية ولجنة السوق وشرطة البلدية لدراسة المواضيع التي تم مناقشتها خلال اللقاء وعرض مخرجاتها خلال لقاء يتم تحديده في أقرب.