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السيسي يصدر قرارًا جديدًا بشأن الحفاظ على المياه المصرية

السيسي يصدر قرارًا جديدًا بشأن الحفاظ على المياه المصرية
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قرارًا جديدًا بشأن الحفاظ على المياه المصرية وتجهيز السد العالي تحسبًا لانهيار سد النهضة.

وبحسب وسائل الإعلام المصرية، فقد صادق السيسي على قانون الموارد المائية والري، الذي يهدف لتحقيق الأمن المائي والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية في مصر.

ويأتي القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها، والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائي.

ويمثل القانون خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجاري مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات).

وفي السياق ذاته، قال محمد عبد العاطي، وزير الري المصري: "إن الوزارة تعمل على كافة الاحتمالات الخاصة بسد النهضة ومنها احتمال انهيار سد النهضة الإثيوبي، وذلك من خلال إنشاء بنية تحتية حول السد العالي في أسوان تستطيع استيعاب كميات كبيرة من المياه تصل إلى بحيرة ناصر في وقت قصير وغير محددة".

وبيّن عبد العاطي خلال فعاليات اليوم الثالث لإسبوع القاهرة للمياه، أن البنية احتمالية تشمل أيضًا عدم وصول المياه إلى بحيرة ناصر فى الوقت المحدد، لذا فنحن كوزارة نستعد لكافة المخاطر.

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