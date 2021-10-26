"ثوري فتح" يبحث اليوم آخر التطورات والتحديات التي تواجه شعبنا والتحضير لانعقاد المؤتمر الثامن

رام الله - دنيا الوطنيعقد المجلس الثوري لحركة فتح اجتماعًا له في رام الله اليوم لبحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية والتحديات التي تواجه شعبنا، والتحضير لانعقاد المؤتمر الثامن للحركة .وأوضح عضو المجلس الثوري إياد صافي أن الاجتماع سيبحث تمتين الجبهة الداخلية وتفعيل الحوار مع مختلف الفصائل في ظل التعنت الإسرائيلي وعدم التزامه بالاتفاقيات الموقعة، واستمرار جرائمه خاصة في القدس والتوسع الاستيطاني، إضافة إلى بحث عقد المجلس المركزي وتفعيل النظام الداخلي للحركة وتعديل بعض القضايا ومتابعة قرارات المجلس الثوري السابقة .وأضاف صافي في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء أن الاجتماع سيبحث أيضًا التحضيرات اللازمة لانعقاد المؤتمر الثامن للحركة، وتكليف لجنة تحضيرية بالإعداد للمؤتمر، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة ستكون لها اجتماعاتيومي الثالث والرابع من الشهر المقبل للاتفاق على برنامج فعاليات المؤتمر.