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شؤون فلسطينية

حواتمة يعزي برحيل الدكتور وفيق الشاعر

رام الله - دنيا الوطن
بعث نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، برقية تعزية برحيل الدكتور وفيق محمد الشاعر، رئيس الجالية الفلسطينية في روسيا الإتحادية وعضو الهيئة الإدارية لإتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا، رئيس المركز الثقافي الفلسطيني في موسكو، ووالد الأخ الباحث والمحلل السياسي رامي الشاعر.

وقال حواتمة في برقيته: برحيل الدكتور الشاعر يكون شعبنا قد خسر واحداً من أبنائه المناضلين الذين كرسوا حياتهم في خدمة شعبهم وقضيته وحقوقه الوطنية، ولعبوا دوراً مميزاً في الدفاع عن عدالة القضية وكشف أكاذيب الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه.

وأكد حواتمة ثقته بأن ورثة الدكتور الشاعر سوف يحرصون على مواصلة رسالته الوطنية، لتبقى ذكراه دائمة في وجدان شعبنا الفلسطيني.

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