اجتماع للقوى والفصائل الخميس لبحث قرار الاحتلال وصف ست مؤسسات حقوقية فلسطينية بـ"الإرهابية"

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف إن هناك إجماعًا فلسطينيًا وعلى كل المستويات الرسمية والفصائلية ومؤسساتية على رفض قرار الاحتلال بحق هذه المؤسسات الحقوقية موضحًا أنه سيتم خلال الاجتماع وضع آليات عملية لمواصلة الخطوات لمحاصرة قرار الاحتلال وإبطاله.



وأكد أبو يوسف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء على أهمية الدور الذي تقوم به هذه المؤسسات في فضح جرائم الاحتلال من خلال الملفات التي تتابعها كملف الأسرى وغيره مشددًا على أنه لا يمكن القبول باتهام هذه المؤسسات بالإرهابية وعلى ضرورة تضافر كافة الجهود إقليميًا ودوليًا لإجهاض القرار الإسرائيلي ورفض سياسة الاحتلال العدوانية.

رام الله - دنيا الوطنبرئاسة نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، تعقدالفصائل والقوى الوطنية وبحضور المؤسسات الحقوقية الستة التي وصفها الاحتلال بالإرهابية اجتماعًا لها يوم الخميس القادم .