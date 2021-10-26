وزير الزراعة يلتقي القنصل العام الاسباني لدى دولة فلسطين





رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الزراعة رياض العطاري، اليوم الاثنين فيمكتبه بوزارة الزراعة في رام الله، القنصل الاسباني العام في القدس ألفونسو ماتيو.وهنأ العطاري القنصل الاسباني بمهمته الجديدة في فلسطين، كما اطلعه على واقع قطاع الزراعة الفلسطيني والتحديات التي تواجهه بسبب ممارسات ومضايقات الاحتلال ضد المزارعين وممتلكاتهم، مؤكدا أهمية الدور الذي تلعبه إسبانيا والاتحادالأوروبي في دعم القضية الفلسطينية والقطاع الزراعي الفلسطيني، كما بحث اللقاء آفاق التعاون الاسباني علماً بأن مملكة إسبانيا من المانحين الرئيسيين للقطاع الزراعي الفلسطيني وتلعب دورا بارزا في مجموعة العمل القطاعي الزراعي.وحضر اللقاء وكيل الوزارة م. عبد الله لحلوح، مدير عام العلاقات الدولية والعامة والإعلام د. عز الدين أبو عرقوب، مستشارة الوزير فاطمة ارشيد، ومدير دائرة التخطيط والسياسات سامر التيتي.