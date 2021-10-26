الصين تعزل مدينة يقطنها 4 ملايين نسمة بسبب (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنفرضت الصين إجراءات عزل كاملة على مدينة يقطنها أربعة ملايين نسمة بسبب فيروس (كورونا)، بحسب ما أفادت قناة (العربية) في خبر عاجل.وكان مي فينج، المتحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أعلن مؤخرًا أن الصين طعمت حوالي 75.6 % من سكانها بالكامل بلقاحات (كوفيد-19) حتى 23 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.وأوضح فينج في تصريح صحفي أن عدد من تلقوا الجرعات المطلوبة حتى الآن بلغ نحو 1.068 مليار من بين سكانها البالغ عددهم 1.412 مليار نسمة، وتظهر البيانات الرسمية أنه تم استخدام 2.245 مليار جرعة من اللقاحات حتى يوم السبت.وبدأت الصين حقن من مر على تطعيمهم ستة أشهر على الأقل بجرعة منشطة على أن تكون الأولوية للعاملين في الوظائف الضرورية وكبار السن، ومن يعانون من ضعف المناعة، وقد احتوت الصين الفيروس إلى حد بعيد، وتعد الحالات المتفرقة التى تظهر محليًا ضئيلة بالمقارنة بالحالات المسجلة فى دول أخرى.